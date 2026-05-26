Представители организации «Белые ангелы» угрожали насильно вывезти шестилетнего ребенка из семьи, проживавшей в селе Новотроицкое в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил беженец Сергей Дрожин. По его словам, после угроз семья покинула территорию, находившуюся под контролем Киева.
Как рассказал собеседник агентства, до 2025 года семья жила в Новотроицком. По словам Дрожина, к их дому приехали сотрудники украинской полиции вместе с представителями «Белых ангелов» и потребовали вывезти ребенка до вечера следующего дня. В противном случае, утверждает он, девочку собирались забрать принудительно.
После этого семья решила временно уехать в Полтавскую область Украины, чтобы не допустить разлучения с ребенком. Позже, накопив деньги, родственники отправились в Россию через территорию Польши и Белоруссии.
Дрожин заявил, что украинская полиция действовала совместно с представителями организации, занимающейся вывозом детей. Речь идет о шестилетней внучке семьи.
Ранее глава Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя «Белыми ангелами», занимаются принудительным вывозом семей с детьми. По его словам, при отказе родителей детей могут забирать насильно. Пушилин также уточнял, что по этим фактам уже возбуждены уголовные дела.
