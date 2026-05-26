Россиянам рассказали, какая справка может увеличить размер пенсии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россиянам для увеличения размера пенсии следует проверить учет трудового стажа, заказав справку о состоянии индивидуального лицевого счета через «Госуслуги» или Социальный фонд России (СФР), сообщила РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Чтобы проверить, все ли периоды работы учтены при начислении пенсии, нужно заказать справку о пенсионных правах в Социальном фонде России — через “Госуслуги” или лично в отделении», — сказала Иванова-Швец.
Она пояснила, что при отсутствии в выписке СФР каких-либо сведений необходимо взять справку напрямую у работодателя. Если же фирма уже закрылась, следует обратиться в архив.
«Однако многие предприятия в 90-е годы вели учет небрежно и не сдавали свои документы по кадровому учету в архив. В этом случае подтвердить стаж поможет суд», — предупредила Иванова-Швец.
По словам эксперта, для судебного процесса подойдут любые косвенные доказательства. К ним относятся расчетные листки, ведомости, служебные пропуска, трудовые награды и показания бывших коллег. Иванова-Швец подчеркнула, что эти рекомендации особенно актуальны для тех, кто работал в 90-е годы, когда занятость населения была крайне нестабильной.