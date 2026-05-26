Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали условия оплаты больничного, если заболел в отпуске

Депутат Свищев: оплату больничного в отпуске можно получить, вернувшись к работе.

Источник: Комсомольская правда

Россиянин сможет получить оплату больничного, если заболел во время отпуска. Для этого необходимо прервать отпуск, на бумаге приступить к работе и лишь затем открыть больничный. Об этом сообщил депутат ГД РФ Дмитрий Свищев.

«Если вы заболели, вы имеете полное право прервать административный отпуск, на бумаге вернуться к работе и оформить больничный. Деньги за дни болезни вам обязаны выплатить», — сказал депутат.

По словам парламентария, пособие по больничному за период неоплачиваемого отпуска не назначается, однако закон не препятствует работнику прервать такой отпуск досрочно.

Свищев уточнил, что сначала необходимо обратиться к врачу и оформить больничный лист. При этом важно, чтобы листок нетрудоспособности был открыт либо после даты завершения неоплачиваемого отпуска, либо после его досрочного прекращения.

Как ранее информировал KP.RU, в 2026 году россияне смогут получать за день больничного не более 6,8 тыс. рублей.