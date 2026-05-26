Россиянам назвали условия оплаты больничного, если заболел в отпуске

Россиянин сможет получить оплату больничного, если заболел во время отпуска. Для этого необходимо прервать отпуск, на бумаге приступить к работе и лишь затем открыть больничный. Об этом сообщил депутат ГД РФ Дмитрий Свищев.
«Если вы заболели, вы имеете полное право прервать административный отпуск, на бумаге вернуться к работе и оформить больничный. Деньги за дни болезни вам обязаны выплатить», — сказал депутат.
По словам парламентария, пособие по больничному за период неоплачиваемого отпуска не назначается, однако закон не препятствует работнику прервать такой отпуск досрочно.
Свищев уточнил, что сначала необходимо обратиться к врачу и оформить больничный лист. При этом важно, чтобы листок нетрудоспособности был открыт либо после даты завершения неоплачиваемого отпуска, либо после его досрочного прекращения.
Как ранее информировал KP.RU, в 2026 году россияне смогут получать за день больничного не более 6,8 тыс. рублей.