США ограничили контакты института Фаучи с ВОЗ на фоне вспышек вирусов

Администрация президента США Дональда Трампа запретила сотрудникам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний напрямую взаимодействовать с ВОЗ. Эту структуру десятилетиями возглавлял доктор Энтони Фаучи, именно она курировала разработку лечения и профилактики во время пандемии COVID. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает CNN.
Запрет начал действовать во время вспышки хантавируса, однако на прошлой неделе ограничения смягчили из-за вспышки Эболы в Конго. Теперь некоторые сотрудники могут присутствовать на виртуальных заседаниях ВОЗ, но только в составе небольших групп и только в качестве слушателей. Все последующие действия будет осуществлять Минздрав США.
По словам чиновников, эти ограничения препятствуют быстрому сотрудничеству с зарубежными партнерами. Один из сотрудников назвал их беспрецедентными для США в условиях чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении.
Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), достигло 220.
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус обеспокоился скоростью распространения вируса Эбола. По его словам, он впервые в истории объявил режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения заболевания до экстренного заседания группы экспертов организации.