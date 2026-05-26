Стало известно, когда вынесут решение по делу задержанного в Чехии митрополита Илариона

Задержанный иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) остается под стражей. Окончательное процессуальное решение ориентировочно объявят во вторник, 26 мая.
«Будет определен дальнейший порядок действий. Предварительно решение ожидается завтра», — гласит сообщение в Telegram-канале митрополита.
Как отмечает сторона защиты, митрополит решительно отвергает любые обвинения в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ.
Подчеркивается, что главное сейчас — установить происхождение изъятых предметов и обстоятельства анонимного звонка.
24 мая в Чехии был задержан иерарх РПЦ митрополит Иларион после анонимного сигнала о том, что священник якобы «перевозит наркотические вещества» в своем автомобиле.
В свою очередь российский МИД вызовет главу чешской дипмиссии из-за задержания митрополита Илариона чешской полицией.