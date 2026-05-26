В Новосибирске продают дом- «волну» за 140 миллионов рублей

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске выставили на продажу необычный коттедж в форме волны за 140 миллионов рублей. Дом расположен в поселке «Горки Академпарка» рядом с Академгородком.

Площадь здания превышает 933 квадратных метра, жилая — около 320 «квадратов». Также в проекте предусмотрены просторные террасы и балконы. Площадь участка составляет почти 2,7 тысячи квадратных метров.

Как указано в объявлении, коттедж строили по индивидуальному проекту для собственного проживания. Территория находится в закрытом охраняемом поселке.

В доме три уровня, включая подземный этаж. Там разместили технические помещения, бассейн, сауну, хамам, зимний сад и зоны отдыха. На первом этаже находятся кухня, гостиная, жилые комнаты и гараж, а на втором — спальни, спортзал и гостевые помещения.

На территории также расположена баня из рубленого бревна площадью 64 квадратных метра.

Дом оборудован современными инженерными системами: газовым и резервным отоплением, вентиляцией, кондиционированием, видеонаблюдением и системой увлажнения воздуха.