Хабаровский Росреестр объяснил, как построить дом и не нарушить закон

Всё больше жителей Хабаровского края выбирают собственный дом вместо городской квартиры. По данным Росреестра, за первые четыре месяца 2026 года в регионе поставлено на кадастровый учёт 394 индивидуальных жилых дома общей площадью почти 42 тысячи квадратных метров.
О том, что надо знать тем, кто хочет основать свою усадьбу, с чего начать и на что обратить внимание, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» говорит с заместителем руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Еленой Семченко.
Семь лет на мечту.
— Люди действительно охотно строят свой дом, предпочитая его городской квартире, — говорит Елена Семченко. — В прошлом году жители края поставили на учёт 2238 домов общей площадью почти 230 тысяч квадратных метров. Наша задача — сделать так, чтобы каждый такой дом был вовремя учтён. Это даёт людям возможность прописаться, оформить льготы, законно подключить коммуникации и уверенно распоряжаться своей собственностью.
Частный дом должен быть не выше трёх этажей, его высота не может превышать 20 метров.
Как быстро нужно освоить участок под индивидуальное жилищное строительство, чтобы не попасть в число нарушителей? Довольно часто земельные участки, предоставленные под стройку, годами не используются. Разрешение есть, а дом не появляется.
С 1 марта 2025 года законодательство изменилось. Новый закон чётко определил сроки возведения жилого дома. По общим правилам, дом на участке под ИЖС необходимо построить в течение семи лет с момента регистрации прав. Времени вполне достаточно.
Но ситуации бывают разные. Одно дело, когда человек получает готовый участок — бери и строй. И совсем другое, если земля находится на заболоченной местности или заросла деревьями и кустарником. Потребуются немалые силы и время, чтобы подготовить площадку. В таком случае владельцу дают дополнительно три года, а потом — положенные семь.
На что обратить внимание.
— Прежде чем купить землю, внимательно посмотрите документы, — советует Елена Семченко. — В них есть две важные позиции: категория земель и вид разрешённого использования.
Для того, чтобы без проблем построить жилой дом, категория земель должна быть «земли поселений» или «земли населённых пунктов» (это одно и то же). Нужно убедиться, что во всех документах на землю значится: участок относится к землям поселений, а вид разрешённого использования — под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство.
Если участок отнесён к другой категории, например «земли сельскохозяйственного назначения» или «земли особо охраняемых территорий», с постройкой и оформлением дома возникнут проблемы.
Причём на вид использования «для личного подсобного хозяйства» нужно обратить особое внимание. Такое разрешение бывает у участков, расположенных в населённых пунктах, и у тех, которые относятся к землям сельхозназначения.
Так вот, на участке в населённом пункте дом строить можно. А на участке с пометкой «для личного подсобного хозяйства» на землях сельхозназначения — нельзя. Это принципиально разные вещи.
Построил — оформи.
С 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон, который закрепил принцип «построил — оформи». Согласно новым правилам, эксплуатировать построенные здания, подключать их к инженерным коммуникациям можно только после того, как недвижимость поставлена на кадастровый учёт и права на неё зарегистрированы.
Пока дома нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), вашим объектом нельзя полноценно распоряжаться: продать, подарить, завещать или сдать в аренду.
Принять этот закон заставила сама жизнь. По статистике, в стране (и наш край не исключение) достаточно много индивидуальных домов, не зарегистрированных в установленном порядке.
В законе также предусмотрено, что регистрация прав возможна только в отношении земельных участков с точными границами, то есть прошедших процедуру межевания.
Участок в границах закона.
Прежде чем заниматься оформлением дома, убедитесь, что он находится на вашем, а не на чужом земельном участке. Не удивляйтесь — такое, к сожалению, бывает. Например, дом может быть построен на землях сельхозназначения, а возводить жилые дома там запрещено.
В 80−90-е годы к земле относились проще. Случалось, граждане менялись участками, не утруждая себя формальностями. Или, когда в поле выделяли землю сразу нескольким семьям, могли перепутать участки с соседскими. А через годы при межевании выясняется: по документам ваш участок совсем в другом месте.
Поэтому в первую очередь проверяем документы на землю. Убедитесь, что участок оформлен на ваше имя, предназначен для ИЖС или садоводства, что это точно не земли сельхозназначения. Участок должен быть отмежеван — без чётких границ оформить дом невозможно.
Если всё в порядке, собираем документы для оформления недвижимости. Понадобятся: паспорт, правоустанавливающий документ на участок (госакт, свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН). И, конечно, технический план дома — его готовит кадастровый инженер.
Затем остаётся обратиться в любой офис МФЦ (или подать заявление через портал Госуслуг) с заявлением о кадастровом учёте и регистрации права. Госпошлина за единую процедуру (учёт и регистрация) — 6000 рублей. Её оплачивают в МФЦ или при подаче через Госуслуги.
Где эта улица, где этот дом?
И ещё одно нововведение. Прежде чем регистрировать права на новый дом, участок или иное строение, ему нужно присвоить адрес.
С 1 февраля 2026 года действуют новые правила: адрес объекту недвижимости необходимо присваивать до подачи заявления на регистрацию прав в Росреестр. Адрес должен быть зарегистрирован в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Адрес присваивается как новым домам, так и недвижимости, которая уже существовала, но была, к примеру, разделена. Подать обращение о присвоении адреса может в том числе кадастровый инженер, который готовит межевой или технический план. После этого в документы вносится уникальный номер адресного реестра, а сведения об адресе попадают в ЕГРН.
Корректный адрес в системе нужен не только для учёта дома, но и для удобного получения электронных услуг. Он будет известен в различных государственных информационных системах, включая портал Госуслуг.