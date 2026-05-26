Донбасс и Новороссия проведут последние звонки в особом режиме

ГЕНИЧЕСК, 26 мая. /ТАСС/. Последние звонки в школах регионов Донбасса и Новороссии пройдут с соблюдением особых мер безопасности на фоне удара по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР. Об этом сообщили ТАСС представители региональных властей.
«Классные часы и линейки внутри помещений — в актовом зале, например, — пройдут в ограниченном количестве», — заявил агентству заместитель председателя правительства ЛНР Иван Кусов, отметив, что массовых мероприятий из-за усиления мер безопасности не будет.
Как заявила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина, на последние звонки смогут собраться в школах, работающих очно, если в них есть пост охраны и тревожная кнопка. При этом, отметила Толстыкина, за учреждениями оставили право выбрать онлайн-формат празднования. Очные торжества возможны при соблюдении мер безопасности, включая запрет проведения их на улице и разведение мероприятий по времени. При этом глава ДНР Денис Пушилин уточнил ТАСС, что регион с 2014 года приспособился к особой оперативной обстановке и экстренные службы готовы к любому развитию событий.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что последние звонки и выпускные вечера в регионе запрещены в 15-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения. Решения о мероприятиях в учреждениях, находящихся 30-километровой зоне вдоль ЛБС, будут приниматься на основе оперативной обстановки.
О том, что последние звонки и выпускные вечера будут проходить при строгом соблюдении требований безопасности, сообщил ранее и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, добавив, что окончательное решение о формате проведения выпускных вечеров в школах будет принято исходя из оперативной обстановки.
ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР. Погиб 21 человек. В момент удара в учебном заведении находились 86 детей.