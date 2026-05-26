Донбасс и Новороссия проведут последние звонки в особом режиме

Как заявила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина, на последние звонки смогут собраться в школах, работающих очно, если в них есть пост охраны и тревожная кнопка. При этом, отметила Толстыкина, за учреждениями оставили право выбрать онлайн-формат празднования. Очные торжества возможны при соблюдении мер безопасности, включая запрет проведения их на улице и разведение мероприятий по времени. При этом глава ДНР Денис Пушилин уточнил ТАСС, что регион с 2014 года приспособился к особой оперативной обстановке и экстренные службы готовы к любому развитию событий.