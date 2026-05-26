Омск учится разделять: кто лидирует, частный сектор или многоэтажки?

«Реализация системы раздельного сбора отходов — важный шаг в развитии экологической инфраструктуры города. Мы отмечаем готовность омичей к РСО, однако в многоквартирных домах этот процесс шел бы более качественно, чем в секторе индивидуальной застройки. Это связано с тем, что площадки в МКД часто оборудованы системой видеонаблюдения и подброс мусора в таких случаях исключен. Все этапы обращения с раздельно накопленными отходами, от вывоза до сортировки, регламентированы и выполняются в соответствии с действующими нормативными актами».