Омск учится разделять: кто лидирует, частный сектор или многоэтажки?

Инициатива по установке емкостей для раздельно накопленных отходов в секторе индивидуальной застройки реализована в рамках федеральной субсидии.
В Омске с зимы 2022 года действует система раздельного сбора отходов. Для этого регоператором используются шесть специализированных мусоровозов с соответствующей надписью. Они ежедневно забирают отходы из 403 контейнеров: 397 из них — желтые, установленные муниципалитетом за счет федеральной субсидии, оставшиеся 6 желтых контейнеров находятся во дворах многоквартирных домов, где жильцы самостоятельно решили участвовать в программе раздельного сбора.
В сутки региональный оператор вывозит 296 кубометров раздельно накопленных отходов, а месячный объем достигает 8 880 кубометров. После вывоза отходы поступают на мусоросортировочные заводы регионального оператора, где проходят досортировку в соответствии с утвержденным регламентом. Затем отсортированные фракции направляются на перерабатывающие предприятия для дальнейшей утилизации и вторичного использования.
Пресс-служба регионального оператора отмечает:
«Реализация системы раздельного сбора отходов — важный шаг в развитии экологической инфраструктуры города. Мы отмечаем готовность омичей к РСО, однако в многоквартирных домах этот процесс шел бы более качественно, чем в секторе индивидуальной застройки. Это связано с тем, что площадки в МКД часто оборудованы системой видеонаблюдения и подброс мусора в таких случаях исключен. Все этапы обращения с раздельно накопленными отходами, от вывоза до сортировки, регламентированы и выполняются в соответствии с действующими нормативными актами».