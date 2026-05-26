XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» проходит в Хабаровске

В течение недели основные события фестиваля развернутся на 13 площадках города. Сольные концерты пройдут в Городском Дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом Дворце Дружбы «Русь», Хабаровской краевой филармонии и на крыше МФК BROSKO MALL. Для любителей музыки под открытым небом подготовлены выступления в парках «Динамо», им. Н. Н. Муравьева-Амурского, им. Ю. А. Гагарина, парковой зоне Краевого цирка и на Комсомольской площади. Кульминацией станут грандиозные дефиле-представления на Площади Славы и в Спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена», где оркестры продемонстрируют не только виртуозное исполнение, но и безупречную строевую подготовку. Традиционно, одним из самых зрелищных мероприятий станет марш-парад оркестров, который пройдет 31 мая по красной линии Хабаровска.