XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» проходит в Хабаровске

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (0+) стартует в Хабаровске. В течение недели семь лучших военных оркестров страны выступят перед публикой с современными аранжировками и легендарными маршами. В общей сложности жители и гости города оценят 17 уникальных концертных программ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Грандиозный праздник духовой музыки в четырнадцатый раз объединит жителей края и других регионов страны. То, что мероприятие традиционно реализуется министерством культуры совместно с министерством обороны Российской Федерации, а значит находится в постоянном фокусе внимания руководства страны и лично президента России В. В. Путина, подтверждает его высокую государственную значимость. Фестиваль популяризирует духовое искусство, бережно сохраняет традиции отечественной военной музыки и служит надёжным инструментом патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи», — говорит заместитель министра культуры края Максим Ставицкий.
В течение недели основные события фестиваля развернутся на 13 площадках города. Сольные концерты пройдут в Городском Дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа, Краевом Дворце Дружбы «Русь», Хабаровской краевой филармонии и на крыше МФК BROSKO MALL. Для любителей музыки под открытым небом подготовлены выступления в парках «Динамо», им. Н. Н. Муравьева-Амурского, им. Ю. А. Гагарина, парковой зоне Краевого цирка и на Комсомольской площади. Кульминацией станут грандиозные дефиле-представления на Площади Славы и в Спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена», где оркестры продемонстрируют не только виртуозное исполнение, но и безупречную строевую подготовку. Традиционно, одним из самых зрелищных мероприятий станет марш-парад оркестров, который пройдет 31 мая по красной линии Хабаровска.
«Среди военных оркестров участие в “Амурских волнах” считается очень почётным, к выступлению на нём допускаются только лучшие. Представлять свою программу здесь — всегда большая честь и серьёзная ответственность», — комментирует участник фестиваля, начальник оркестра штаба Восточного округа Росгвардии Антон Покорский.
Среди дебютантов этого года — 21 Военный оркестр штаба Московского военного округа, художественный руководитель — подполковник Олег Тышук, военный дирижёр — старший лейтенант Алексей Суслов. Оркестр ведёт историю с 1940 года, участвовал в парадах на Красной площади, включая исторический парад 7 ноября 1941 года и Парад Победы 24 июня 1945 года. Коллектив выступал на Олимпиаде-80, фестивалях в Нидерландах, Франции, Германии, ОАЭ, является постоянным участником фестиваля «Спасская башня».
Также запланировано участие в фестивале Академического ансамбля песни и пляски Вооружённых сил Монголии.
Традиционным подарком для хабаровчан и гостей краевой столицы станет интеграция фестиваля «Амурские волны» в праздничные мероприятия, посвященные Дню города. 31 мая военные оркестры выступят на центральных площадях и в парках.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре прошла генеральная репетиция Военного оркестра штаба Восточного округа войск национальной гвардии России в рамках подготовки к фестивалю «Амурские волны». Почти полсотни исполнителей в парадной форме оттачивали каждую ноту, чтобы представить зрителям насыщенную программу.