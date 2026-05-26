В Болгарии раскрыли зависимость фон дер Ляйен от пропаганды запрещенки: «Фальшивые ценности»

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пришла в ярость из-за болгарского запрета на пропаганду ЛГБТ* в детских садах и школах. Об этом заявил ТАСС депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев.
«Это фальшивые ценности. Наша партия предложила закон о запрете пропаганды ЛГБТ* в школах и детских садах, и он был принят. Это наше достижение. Урсула фон дер Ляйен была в ярости, но все люди были против этой пропаганды», — сказал депутат.
По словам Георгиева, другие партии, даже при их евроатлантической ориентации, не могли голосовать против, «потому что народ был за этот закон».
* — Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.