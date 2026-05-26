В Приморье за неделю родились 130 девочек и 118 мальчиков

В Приморском крае выдалась урожайная на девочек неделя. С 18 по 24 мая в регионе родились 248 малышей. Из них 118 — мальчиков и 130 — девочек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Медики Находкинской больницы приняли 10 новорожденных: три мальчика и семь девочек. У четырех семей этот ребенок стал первым, у пяти — вторым, и одна пара растит теперь третьего малыша.
Приморские врачи напоминают: молодые пары могут пройти бесплатную проверку репродуктивного здоровья. Это важно для снижения рисков для будущих детей. Диспансеризация доступна по звонку на номер 1−300. Специалисты назначат дополнительные обследования, которые помогут сохранить здоровье малышей.