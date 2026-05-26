Ремонт путепроводной развязки «Улица 65-летия Победы — проспект 60-летия Октября» идет с опережением графика

На объекте меняют асфальтовое покрытие, производят устройство деформационных швов, барьерного ограждения, водоотведения, тротуара. Стоимость контракта на работы — более 400 млн рублей. Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Сейчас работы идут с опережением графика. «По контракту сдать должны во второй половине 2027 года. Однако подрядчик делает все, чтобы завершить работы раньше, чтобы как можно меньше создавать проблем для водителей. На этом участке проходит большой транспортный поток. После проведения работ конструкция будет более надежной, а движение по развязке станет комфортнее для автомобилистов», — сообщил мэр Сергей Кравчук, который проинспектировал ход работ на объекте.