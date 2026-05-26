Астроном Маслов: вблизи Земли в ближайший месяц пролетят не менее 20 астероидов

На самом деле их, скорее всего, будет больше, отметил инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета.

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Порядка 20 близких пролетов астероидов вблизи Земли ожидается в ближайший месяц. Об этом сообщил ТАСС инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

«На текущий момент ожидается 20 близких пролетов астероидов мимо Земли в течение ближайшего месяца, хотя на самом деле их, скорее всего, будет намного больше, потому что многие астероиды, пролетающие рядом с Землей, открываются за несколько дней до такого пролета. Например, за период с 19 по 24 мая в окрестностях Земли пролетело 28 замеченных астероидов, все они были открыты незадолго до этого. Наверняка было и много незамеченных», — сказал собеседник агентства со ссылкой на данные сайта космической погоды.

Эксперт пояснил, что новые астероиды открываются системами телескопов, проводящих систематическое сканирование всего неба, прежде всего, в поисках потенциально опасных для Земли объектов. «Это, например, такие системы телескопов, как PanSTARRS или ATLAS. Они проводят фотографирование участков неба, сравнивают результаты с прошлыми снимками и базами данных ранее открытых объектов и таким образом выявляют новые, ранее не наблюдавшиеся», — сказал он.