Астроном Маслов: вблизи Земли в ближайший месяц пролетят не менее 20 астероидов

«На текущий момент ожидается 20 близких пролетов астероидов мимо Земли в течение ближайшего месяца, хотя на самом деле их, скорее всего, будет намного больше, потому что многие астероиды, пролетающие рядом с Землей, открываются за несколько дней до такого пролета. Например, за период с 19 по 24 мая в окрестностях Земли пролетело 28 замеченных астероидов, все они были открыты незадолго до этого. Наверняка было и много незамеченных», — сказал собеседник агентства со ссылкой на данные сайта космической погоды.