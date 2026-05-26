Матч «Авангарда» с «Локомотивом» стал хитом сезона КХЛ

Седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина 2026 между «Локомотивом» и «Авангардом» (4:3 ОТ) стал самым просматриваемым в сезоне на ведущих онлайн-платформах, собрав 619 тыс. подписчиков.
Несмотря на то что финальная серия Кубка Гагарина 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» суммарно привлекла 886 тыс. подписчиков, именно полуфинальная серия «Локомотива» и «Авангарда» заняла первое место по популярности — её в целом смотрели более 920 тыс. человек.
Больше всего матчи КХЛ сезона 2025/26 в онлайн-трансляциях смотрели в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Челябинской и Нижегородской областях.
Топ 10 матчей КХЛ сезона 2025/26 по онлайн-просмотрам:
1. «Локомотив» — «Авангард» (6 мая, 7-й матч серии) — 619 тыс.
2. «Ак Барс» — «Локомотив» (21 мая, 6-й матч серии) — 452 тыс.
3. «Авангард» — «Локомотив» (4 мая, 6-й матч серии) — 416 тыс.
4. «Локомотив» — «Ак Барс» (19 мая, 5-й матч серии) — 360 тыс.
5. «Локомотив» — «Ак Барс» (13 мая, 2-й матч серии) — 353 тыс.
6. «Ак Барс» — «Локомотив» (15 мая, 3-й матч серии) — 343 тыс.
7. «Локомотив» — «Авангард» (26 апреля, 2-й матч серии) — 323 тыс.
8. «Локомотив» — «Ак Барс» (11 мая, 1-й матч серии) — 322 тыс.
9. «Ак Барс» — «Локомотив» (17 мая, 4-й матч серии) — 321 тыс.
10. «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (2 апреля, 6-й матч серии) — 309 тыс.
Серия «Локомотив» — «Авангард» в плей-офф стала рекордной по вовлечению аудитории на онлайн-платформах, опередив даже финальные игры сезона.