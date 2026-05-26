Более 100 гаражей в красноярских Тихих Зорях выкупят для строительства новой дороги

В Красноярске для новой дороги по улице Лесников управление капитального строительства изымает земельные участки от нежилого здания № 29 до дома по улице Свердловская, 237.
«В границы попадают 103 строения: гаражи и боксы. В течение месяца собственникам будут направлены уведомления об изъятии, а затем начнется оценка каждого объекта», — рассказали в телеграм-канале мэрии «ГрадВестник».
Уточняется, что на 17 гаражных боксов не предоставлены документы, собственников просят обратиться по телефону 222−34−77.
Напомним, новая дорога свяжет Тихие Зори с улицей Свердловская. Пока единственный выезд из микрорайона ведет в сторону Николаевского моста. Сейчас проект дороги проходит государственную экспертизу.
