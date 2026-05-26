В Новосибирске скончался основоположник кардиохирургии Иосиф Бравве

В Новосибирске скончался выдающийся врач, стоявший у истоков кардиохирургии региона.

Источник: Аргументы и факты

На 87-м году жизни умер Иосиф Юрьевич Бравве — выдающийся кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Он стоял у истоков развития кардиохирургии в Новосибирске и внёс огромный вклад в становление этого направления в областном кардиодиспансере.

Как сообщили в региональном Минздраве, с 1969 года Бравве работал в кардиохирургии, провёл тысячи операций и разработал собственную методику закрытия артериального протока. Помимо работы в Новосибирске, он оказывал содействие в организации кардиохирургической помощи в Красноярске, Смоленске и Узбекистане.

Долгие годы Иосиф Юрьевич возглавлял кафедру хирургических болезней педиатрического факультета НГМУ, воспитав не одно поколение врачей. Прощание с ним состоится 27 мая с 13:00 до 14:00 по адресу: Новосибирск, улица Потанинская, 42/1.