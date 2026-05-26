Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью с 1 июля

Иван Волков: с 1 июля запускается новый механизм дистанционных сделок с жильем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С 1 июля 2026 года в России запускается новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью: подтвердить личность при регистрации прав можно будет с помощью биометрии. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель управления информационной безопасности ГК «Гранель» Иван Волков.

«Если стороны хотят провести сделку полностью удаленно, им понадобятся электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе. При этом офлайн-сделки никуда не исчезают», — пояснил эксперт.

Подготовиться к такой сделке нужно заранее: получить подтверждённую биометрию (пройти очную идентификацию в банке) и оформить УКЭП. Сертификат электронной подписи действует 12 месяцев, а подтвержденная биометрия — 5 лет.

Главный плюс нововведения — возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. К рискам Волков относит возможную компрометацию аккаунта на «Госуслугах», кражу данных электронной подписи и фишинговые сайты. Биометрия подтверждает личность, но не гарантирует юридическую чистоту объекта, поэтому проверять выписки ЕГРН, историю квартиры и другие документы все равно необходимо.