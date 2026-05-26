В Приморье за три дня Госавтоинспекция выявила 71 нетрезвого водителя

В ходе антиалкогольных рейдов, проведённых с 22 по 24 мая в Приморском крае, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю выявили значительное количество нарушений Правил дорожного движения и отправили 56 транспортных средств на штрафстоянки. Об этом написал Telegram‑канал УМВД России по Приморскому краю «Полиция Приморья».
Как уточнили в Госавтоинспекции, всего за три дня к административной ответственности привлечены 1171 участник дорожного движения, среди которых 71 нетрезвый водитель, 119 человек, ранее не проходивших обучение на право управления транспортным средством, а также 4 водителя, уже лишённых права за пьяную езду.
В трёх эпизодах нетрезвого вождения выявлены признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, а наибольшее количество нарушений зафиксировано в вечернее время в пятницу.