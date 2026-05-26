В Минпросвещения рассказали, кому положено бесплатное питание в школах

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бесплатное горячее питание в российских школах положено ученикам первых-четвертых классов, детям из многодетных семей и семей участников СВО, а также учащимся с ограниченными возможностями здоровья, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся на базе ФГАНУ «ФИЦТО» Валентина Иванова.