Вирусолог Альтштейн: риска эпидемии Эболы в России нет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Риск эпидемии Эболы в РФ пока отсутствует, все необходимые меры принимаются, а СМИ нужно быть аккуратнее в подаче информации по этой теме, чтобы не вызывать в обществе неоправданную тревогу. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Меры профилактики принимаются Роспотребнадзором, его органами и теми, кого он призовет. Что касается людей, просто нашего населения, то даже и думать об этом не надо, чтобы не нервничать. Мне кажется, что органы массовой информации должны аккуратно это все подавать, чтобы не было такой лишней тревоги у людей, которая вреднее, чем болезнь. [Риска эпидемии Эболы] пока нет», — сказал он.
15 мая постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Атвине сообщила о вспышке лихорадки Эбола в стране.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял об обеспокоенности скоростью и масштабом распространения Эболы.