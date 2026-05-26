Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвал омичам продукты, вызывающие упадок сил после завтрака

Гастроэнтеролог рассказала, почему сладкие хлопья, выпечка с кофе и некоторые бутерброды становятся источником усталости и скачков сахара.

Источник: Om1 Омск

Сладкие хлопья, шоколадные подушечки, кофе с круассанами и даже фруктовые смузи, привычные для многих завтраков, могут вызвать резкое снижение энергии уже к середине дня. Терапевт-гастроэнтеролог Ольга Чистик в интервью «Ленте.ру» объяснила, почему эти продукты оказывают такой эффект на организм.

По её словам, в популярных сладких хлопьях и кондитерских изделиях содержание сахара достигает 25−35 г на 100 г. После их употребления уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем быстро падает, что провоцирует чувство голода, упадок сил и сонливость. Регулярные скачки сахара могут привести к лишнему весу и развитию инсулинорезистентности.

Кофе с выпечкой, особенно с круассанами, Чистик также называет нежелательным вариантом завтрака. Сладкая выпечка содержит трансжиры, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а кофе натощак раздражает слизистую желудка, вызывая изжогу у людей с гастритом или рефлюксом.

Врач также выделила другие продукты, которых стоит избегать утром: бутерброды с колбасой и плавленым сыром, а также фруктовые смузи, которые, несмотря на полезные компоненты, способны вызвать резкий рост уровня сахара и быстрое снижение энергии.

Эксперт подчёркивает, что для поддержания бодрости и стабильного уровня сахара лучше выбирать завтраки с умеренным содержанием углеводов и высоким количеством белка и клетчатки, чтобы энергия сохранялась до обеда.