Снег, ветер и дождь меняют график выполнения авиарейсов в Хабаровском крае

Вылетающим 26 мая в Охотск, Аян и Нелькан пассажирам придётся менять планы. Вылеты рейсов в этих направлениях перенесли на завтра из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вылет рейса 411 за 25 мая из Хабаровска в Чегдомын планируется в 12.20.
Рейсы 419 и 420 за 24 и 25 мая, а также 401 и 402 за 26 мая из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 27 мая. Вылет из краевого центра запланирован на завтра: рейса 419 за 24, 25 мая — в 08:30, рейса 401 за 26 мая — в 09:20. По прогнозам синоптиков, в Охотске в течение недели ожидают слабый снег, чередующийся со слабым дождем, и ветер временами с порывами до 13 метров.
Рейсы 415 и 416 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении перенесены на 27 мая. Вылет из краевого центра запланирован на завтра в 10:05. В Нелькане в течение недели ожидаются слабый и умеренный снег и ветер с порывами до 13 м/с.
Рейсы 403 и 404 из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены на 27 мая. В Аяне сегодня ожидают снег. Вылет из Николаевска-на-Амуре запланирован на завтра в 10:30.