Прокуратура нашла нарушения в виде свалки в Хабаровске

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после публикации в интернет о превращении района в свалку строительного мусора.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после публикации в сети интернет о превращении района Ю Сити в свалку строительного мусора. В результате установлено, что на не разграниченных землях Индустриального района складированы строительные отходы и отработанные покрышки. Площадь захламлённой территории составила свыше 100 кв. м, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Исполняющий обязанности природоохранного прокурора направил представление главе администрации Хабаровска с требованием устранить выявленные нарушения. Ход устранения нарушений остаётся на контроле надзорного органа.

Почта: red.habkp@phkp.ru