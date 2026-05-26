Прокуратура нашла нарушения в виде свалки в Хабаровске

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после публикации в сети интернет о превращении района Ю Сити в свалку строительного мусора. В результате установлено, что на не разграниченных землях Индустриального района складированы строительные отходы и отработанные покрышки. Площадь захламлённой территории составила свыше 100 кв. м, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Исполняющий обязанности природоохранного прокурора направил представление главе администрации Хабаровска с требованием устранить выявленные нарушения. Ход устранения нарушений остаётся на контроле надзорного органа.
