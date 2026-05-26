Женщину, участвующую в ограблении на 2 млн руб, задержали в Приморье

Во Владивостоке задержали 37-летнюю участницу дерзкого ограбления ювелирного магазина в Уссурийске. Вместе с неустановленным сообщником она вынесла золотые украшения на сумму около двух миллионов рублей всего за пять секунд.
По данным следствия, женщина играла роль отвлекающего маневра: она заговаривала продавца, пока напарник быстро опустошал витрину. Именно поэтому подельница отчётливо попала на камеры видеонаблюдения — в отличие от того, кто непосредственно брал золото.
Задержанная полностью созналась в содеянном. Сейчас она находится в СИЗО. При ней украшений не обнаружено — оперативники полагают, что вся добыча осталась у сбежавшего сообщника. Его личность устанавливается, мужчина находится в розыске.
В полиции отмечают, что ограбление заняло у пары не более пяти секунд — это говорит о предварительной подготовке. Преступники действовали дерзко и быстро, но камеры зафиксировали ключевые детали.
Оперативники продолжают поиски второго участника преступления. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители не исключают, что пара может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям.