Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину, участвующую в ограблении на 2 млн руб, задержали в Приморье

37-летняя женщина отвлекала продавца, пока сообщник грабил витрину. Сама попалась на камеры.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке задержали 37-летнюю участницу дерзкого ограбления ювелирного магазина в Уссурийске. Вместе с неустановленным сообщником она вынесла золотые украшения на сумму около двух миллионов рублей всего за пять секунд.

По данным следствия, женщина играла роль отвлекающего маневра: она заговаривала продавца, пока напарник быстро опустошал витрину. Именно поэтому подельница отчётливо попала на камеры видеонаблюдения — в отличие от того, кто непосредственно брал золото.

Задержанная полностью созналась в содеянном. Сейчас она находится в СИЗО. При ней украшений не обнаружено — оперативники полагают, что вся добыча осталась у сбежавшего сообщника. Его личность устанавливается, мужчина находится в розыске.

В полиции отмечают, что ограбление заняло у пары не более пяти секунд — это говорит о предварительной подготовке. Преступники действовали дерзко и быстро, но камеры зафиксировали ключевые детали.

Оперативники продолжают поиски второго участника преступления. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители не исключают, что пара может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям.