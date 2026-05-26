В Новосибирске ушёл из жизни тренер футбольного клуба «Лидер» Денис Игнатьев

Денис Игнатьев был тренером в клубе «Лидер». Коллеги и воспитанники запомнили его не только как талантливого профессионала, но и как человека большой души. Именно под чутким руководством Дениса Игнатьева многие юные спортсмены делали свои самые первые шаги в футболе, чтобы впоследствии успешно перейти в ведущие детско-юношеские школы города.