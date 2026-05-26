США нанесли удары по ракетным установкам и катерам КСИР на юге Ирана

Американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам, которые пытались установить мины. Об этом в понедельник, 26 мая, заявила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса.
— Сегодня силы США провели удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз, исходящих от иранских сил. Среди целей были пусковые установки ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины, — написала она в соцсети X.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что два иранских катера были пойманы на установке мин в Ормузском проливе. Вооруженные силы США уничтожили оба судна КСИР и также нанесли удар по позиции ПВО в Бендер-Аббасе, которая наводилась на американские самолеты. Это были оборонительные удары, которые не указывают на то, что прекращение огня окончено.
18 мая Дональд Трамп сообщил, что отложил атаку на Иран, которая должна была состояться 19 мая, по просьбе лидеров Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Он отметил, что американские войска остаются в полной боевой готовности и могут незамедлительно начать полномасштабное наступление, если переговоры с Ираном не завершатся заключением соглашения, которое устроит Белый дом.