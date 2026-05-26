В России предложили расширить список пересдаваемых на ЕГЭ предметов

Выпускникам стоит дать право на пересдачу более одного предмета ЕГЭ с целью улучшения результатов. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
Парламентарий назвал «абсолютно верным решением» введение с 2024 года возможности пересдавать ЕГЭ для повышения баллов. Напомним, что пока это распространяется только на один экзамен по выбору.
«Считаю, что сегодня вполне можно обсуждать дальнейшее развитие этой модели, в том числе возможность пересдачи более чем одного экзамена в разумных пределах», — сказал Чернышов для ТАСС.
Он подчеркнул, что при введении этой меры необходимо сохранить равновесие. В противном случае экзамен утратит статус строгой итоговой аттестации и станет «бесконечной серией пересдач».
