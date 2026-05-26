Врач Макарова пояснила, когда ждать восстановления легких при отказе от курения

Она отметила, что при более долгом отказе от курения улучшения будут еще более явными. Так, в течение первого года без сигарет риск инфаркта миокарда и инсульта снизится вдвое. Через 5−15 лет риск этих заболеваний у бывшего курильщика сравнится с риском человека, который никогда не курил. Риск рака легких снижается медленнее, но через 10 лет воздержания он составит около 30−50% от уровня риска тех, кто продолжает курить. А вот если у человека уже развилась хроническая обструктивная болезнь легких, часть изменений (например, эмфизема — разрушение альвеол или необратимое сужение бронхов) останется навсегда. Однако отказ от курения и в этом случае важен: он замедлит снижение функции легких, уменьшит скорость развития эмфиземы, снизит риск госпитализаций и общую смертность.