Врач Макарова пояснила, когда ждать восстановления легких при отказе от курения

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Легкие человека при отказе от курения способны регенерировать, однако некоторые повреждения необратимы, первые явные улучшения появляются примерно через год после последней сигареты. Об этом рассказала ТАСС к.м.н., доцент кафедры пульмонологии ИНОПР Пироговского Университета Марина Макарова.
«С одной стороны, легкие обладают удивительной способностью к регенерации. С другой — часть повреждений может быть необратимой. Степень восстановления зависит от возраста человека, стажа курения и уже имеющихся заболеваний», — сказала Макарова.
Она подчеркнула, что даже кратковременное воздействие дыма (например, пассивное курение в течение часа) вызывает закисление дыхательных путей и запускает окислительный стресс. Это приводит к резкому нарушению функции легких, что видно по снижению ключевых показателей спирометрии (ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ). У активных курильщиков развивается хроническое воспаление, увеличивается количество нейтрофилов в мокроте и активируются процессы разрушения тканей.
При этом, по словам эксперта, при отказе от курения первые положительные изменения происходят довольно быстро — уже через две недели — три месяца после последней сигареты.
«Восстанавливается работа мукоцилиарного транспорта: “оживают” и начинают отрастать реснички эпителия, которые очищают слизистую от пыли и микробов. Снижается окислительный стресс. Улучшается кровообращение и функция легких. Клинически это проявляется уменьшением кашля, снижением количества мокроты и облегчением одышки», — говорит Макарова.
Она отметила, что при более долгом отказе от курения улучшения будут еще более явными. Так, в течение первого года без сигарет риск инфаркта миокарда и инсульта снизится вдвое. Через 5−15 лет риск этих заболеваний у бывшего курильщика сравнится с риском человека, который никогда не курил. Риск рака легких снижается медленнее, но через 10 лет воздержания он составит около 30−50% от уровня риска тех, кто продолжает курить. А вот если у человека уже развилась хроническая обструктивная болезнь легких, часть изменений (например, эмфизема — разрушение альвеол или необратимое сужение бронхов) останется навсегда. Однако отказ от курения и в этом случае важен: он замедлит снижение функции легких, уменьшит скорость развития эмфиземы, снизит риск госпитализаций и общую смертность.