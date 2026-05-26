Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы сдали почти 8 тонн мелочи за «Монетную неделю»

Новосибирцы сдали более 7,7 тонны монет в рамках специальной акции Центробанка.

Источник: Freepik

В Новосибирской области подвели итоги традиционной акции «Монетная неделя», которая проходила с 6 по 18 апреля. В мероприятии приняли участие 2 700 жителей региона, которые сдали в общей сложности 7,7 тонн разменной монеты.

Организаторы отмечают, что чаще всего новосибирцы приносили 10-рублёвые монеты, а также номиналы в 1 и 2 рубля. Общая сумма собранных средств в регионе превысила 6 миллионов рублей. Все деньги были обменены на купюры или зачислены на банковские счета, чтобы вернуться в оборот.

«Монетная неделя» проводится Центробанком дважды в год — весной и осенью. Главная цель акции — вернуть в обращение монеты мелкого достоинства, которые обычно хранятся у граждан дома.

В рамках акции в Новосибирской области работали десятки пунктов приёма, в том числе в Новосибирске (на улицах Серебренниковская, Карла Маркса, Гоголя и других), а также в районных центрах — Искитиме, Куйбышеве, Карасуке и других населённых пунктах.

Пункты приёма монет в рамках акции организованы по многочисленным адресам в Новосибирской области. Жители могли сдать мелочь в следующих населённых пунктах:

Болотное, ул. Ленина, д. 5;

Искитим, мкр. Подгорный, д. 4 и д. 4А;

Карасук, ул. Совхозная, д. 4;

Каргат, ул. Советская, д. 203/1;

Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1А;

Купино, ул. Элеваторская, д. 50;

Кыштовка, ул. Ленина, зд. 34.

В Новосибирске также организованы несколько пунктов:

ул. Серебренниковская, д. 20;

пр-т Карла Маркса, д. 12;

ул. Гоголя, д. 7, корп. 9, кв. 11;

ул. Лазурная, д. 17;

ул. Гидростроителей, д. 7;

ул. Дмитрия Шамшурина, д. 41.

Всего жители Сибирского федерального округа сдали 26,6 тонн монет — это примерно три грузовых вагона.