Новосибирцы сдали почти 8 тонн мелочи за «Монетную неделю»

В Новосибирской области подвели итоги традиционной акции «Монетная неделя», которая проходила с 6 по 18 апреля. В мероприятии приняли участие 2 700 жителей региона, которые сдали в общей сложности 7,7 тонн разменной монеты.
Организаторы отмечают, что чаще всего новосибирцы приносили 10-рублёвые монеты, а также номиналы в 1 и 2 рубля. Общая сумма собранных средств в регионе превысила 6 миллионов рублей. Все деньги были обменены на купюры или зачислены на банковские счета, чтобы вернуться в оборот.
«Монетная неделя» проводится Центробанком дважды в год — весной и осенью. Главная цель акции — вернуть в обращение монеты мелкого достоинства, которые обычно хранятся у граждан дома.
В рамках акции в Новосибирской области работали десятки пунктов приёма, в том числе в Новосибирске (на улицах Серебренниковская, Карла Маркса, Гоголя и других), а также в районных центрах — Искитиме, Куйбышеве, Карасуке и других населённых пунктах.
Пункты приёма монет в рамках акции организованы по многочисленным адресам в Новосибирской области. Жители могли сдать мелочь в следующих населённых пунктах:
Болотное, ул. Ленина, д. 5;
Искитим, мкр. Подгорный, д. 4 и д. 4А;
Карасук, ул. Совхозная, д. 4;
Каргат, ул. Советская, д. 203/1;
Куйбышев, ул. Гуляева, д. 1А;
Купино, ул. Элеваторская, д. 50;
Кыштовка, ул. Ленина, зд. 34.
В Новосибирске также организованы несколько пунктов:
ул. Серебренниковская, д. 20;
пр-т Карла Маркса, д. 12;
ул. Гоголя, д. 7, корп. 9, кв. 11;
ул. Лазурная, д. 17;
ул. Гидростроителей, д. 7;
ул. Дмитрия Шамшурина, д. 41.
Всего жители Сибирского федерального округа сдали 26,6 тонн монет — это примерно три грузовых вагона.