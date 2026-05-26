Бывший высокопоставленный красноярский полицейский Александр Горовой перешел в «Росатом»

Экс-начальник полиции Красноярского края и бывший первый замминистра МВД России Александр Горовой занял новый пост — он стал заместителем гендиректора «Росатома» по работе с регионами.
О назначении на эту должность стал известно из сообщения госкорпорации о встрече Горового с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, которая была посвящена развитию атомградов региона. «По поручению президента вместе с регионом и муниципалитетами мы разработали мастер-планы развития Озерска, Снежинска и Трехгорного. Они позволят дать дополнительный импульс масштабной работе по повышению качества жизни людей, которая ведется уже сейчас», — сообщил Александр Горовой.
Напомним, Горовой родился 31 июля 1960 года в селе Толстихино Уярского района Красноярского края в семье служащих. Работать в органах внутренних дел начал в 1982 году с должности милиционера отделения милиции Артемьевска Красноярского края. В последующем занимал руководящие посты в различных подразделениях региона. С 2005 по 2010 год руководил полицией Красноярского края, затем был переведен на аналогичную должность в Ставропольский край. 11 июня 2011 года он был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ, с этого поста 12 марта 2026 года его освободил президент.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.