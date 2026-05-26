Мужчина в Канаде признал вину в тайной съемке 652 женщин и девушек

Житель города Саанича (остров Ванкувер) признал себя виновным в деле о подглядывании, жертвами которого стали 652 женщины и девушки. Полиция называет это дело самым масштабным случаем вуайеризма в истории Канады. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает CBC.
Подсудимый в течение длительного времени тайно снимал на видео женщин и девушек. Следователям удалось идентифицировать всех 652 потерпевших. Официальные представители правосудия отметили, что масштаб преступления не имеет аналогов в стране.
Имя осужденного не разглашается по этическим соображениям. Дата вынесения приговора пока не назначена. Местные правозащитные организации призвали к ужесточению наказания за подобные преступления.
Ранее в Соединенных Штатах задержали домовладельца из штата Нью-Гэмпшир: он на протяжении четырех лет наблюдал за квартиросъемщицей. Следователи узнали, что пенсионер около четырех лет тайно снимал на скрытую камеру девушку, которая арендовала у него квартиру. Также преступник следил за ее гостями в моменты, «когда они были обнажены».