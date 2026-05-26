CENTCOM: режим прекращения огня с Ираном сохраняется, несмотря на удары

Режим прекращения огня с Ираном остается в силе, несмотря на недавние удары со стороны США. Об этом сообщили в Центральном командовании американских Вооруженных сил (CENTCOM), чьи слова передает РИА Новости.
«Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.
При этом Командование подтвердило, что удары были нанесены по ракетным установкам и катерам на юге Ирана.
Reuters ранее писало, что США и Иран по-прежнему ведут переговоры о возможном мирном соглашении. Основным камнем преткновения стала тема Ормузского пролива и обогащения урана в Иране.
По словам хозяина Белого дома Дональда Трампа, весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть незамедлительно передан США для уничтожения или ликвидирован на иранской территории или в ином согласованном регионе.