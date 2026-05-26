Фестиваль «Амурские волны» стартовал в Хабаровске

Первые концерты дали участники фестиваля военных оркестров «Амурские волны» в Хабаровске.
С понедельника по воскресенье в краевом центре каждый день будет звучать духовая музыка. Первыми перед хабаровскими зрителями на трех площадках выступили коллективы из Москвы, Ростова-на-Дону и Приморья. В среду ждет дефиле-представление всех восьми оркестров на площади Славы — по традиции к исполнению привлекут и звонаря Хабаровской епархии. Колокольный звон дополнит звучание живой музыки.
В субботу оркестранты будут играть на фестивале «Счастливый Хабаровск», посвященный очередной годовщине со дня основания города. А в воскресенье они пройдут с музыкой по главной улице, чтобы дать концерт на Комсомольской площади. Посетить его смогут все желающие — вход бесплатный.
Напомним, в этом году в «Амурских волнах» принимают участие восемь оркестров.