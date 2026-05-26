Во Владивостоке ограничат движение по улице Фонтанной до конца лета

На участке заменят изношенные трубы диаметром 219 мм и обновят разводящие сети к домам и офисам.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке до конца лета ограничат движение на улице Фонтанной из-за капитального ремонта теплотрассы. Работы начнут 30 мая, их проведёт АО «ВПЭС», о чём сообщила пресс-служба предприятия.

Ремонт затронет участок длиной 472 метра в районе дома на Фонтанной, 40, где заменят изношенные трубы диаметром 219 мм. Уточняется, что подрядчик частично обновит разводящие сети к жилым домам и офисам.

Работы разобьют на три этапа. Сначала ремонт проведут от перекрёстка Уборевича и Суханова до Краснознамённого переулка, затем — до здания прокуратуры, после чего дойдут до пересечения Фонтанной с Океанским проспектом. На время ремонта в середине дороги перекроют две полосы, а платную парковку на этом участке автомобилистам использовать не получится: на ней разместят технику и оборудование.

Вице-мэр Роман Чернявский пояснил, что город выбрал более долгий вариант с частичным ограничением движения, чтобы не закрывать улицу полностью. По его словам, предупреждения о работах направили всем ресурсникам, а также компаниям связи и телефонии, чьи сети проходят на этом участке.

АО «ВПЭС» сообщило, что на время ремонта без горячей воды останутся 10 домов.