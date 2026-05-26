В Новосибирске продают монету периода правления Николая II за 200 тысяч

В Новосибирске местная жительница выставила на продажу золотую монету 1904 года за 200 тысяч рублей. Продавец предлагает монету номиналом 10 рублей периода правления Николая II. Объявление разместили на популярном сайте.
Монета находится в личной коллекции и не использовалась в обращении в современном смысле. Ее сохранность оценивается как близкая к XF: все основные детали портрета и герба хорошо читаются, рельеф четкий, надписи без сильного износа, поля без серьезных царапин.
Монета не чистилась абразивами и не полировалась, естественная патина сохранена. Изготовлена из золота 900 пробы. Ее вес составляет около 8,6 грамма, диаметр — примерно 22,5 миллиметра, что соответствует классическому червонцу того времени.