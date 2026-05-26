Мыши атаковали Актобе

Грызуны без страха бегают прямо возле жилых домов, оккупируют мусорные площадки и растаскивают отходы на глазах у людей. В областном центре срочно начали масштабную обработку. Ядом обрабатывают мусорные контейнеры и даже полигон твердых бытовых отходов в черте города.
Жителям сейчас советуют быть максимально осторожными: обработка проводится прямо во дворах жилых домов. Тем временем специалисты признают, такого количества грызунов не видели давно.
«За три дня охватили 100 контейнеров и полигоны. Очень много мышей. Этой работы будет недостаточно для одного или двух раз. Мне кажется, с наступлением холодов они начнут искать теплые места. Опять их количество умножится», — заявил директор подрядной организации Серикбай Кенжебаев.
Сообщается, что на борьбу с мышами и крысами уже выделили около 50 млн тенге.