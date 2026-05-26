Фестиваль «Амурские волны» стартует в Хабаровске

Первый день фестиваля стартует сегодня на трёх площадках города. В Городском Дворце культуры выступит Военный оркестр штаба Московского военного округа. В Доме офицеров Восточного военного округа — 24 й военный оркестр Южного военного округа из Ростова на Дону. В Краевом Дворце Дружбы «Русь» пройдут два отделения: с концертами выступят оркестр штаба Тихоокеанского флота из Владивостока и оркестр суворовцев Московского военно музыкального училища.