Фестиваль «Амурские волны» стартует в Хабаровске

В Хабаровске начинается XIV Международный военно музыкальный фестиваль «Амурские волны» (0+). Семь военных оркестров представят 17 концертных программ, а также выступит Академический ансамбль песни и пляски Вооружённых сил Монголии, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Первый день фестиваля стартует сегодня на трёх площадках города. В Городском Дворце культуры выступит Военный оркестр штаба Московского военного округа. В Доме офицеров Восточного военного округа — 24 й военный оркестр Южного военного округа из Ростова на Дону. В Краевом Дворце Дружбы «Русь» пройдут два отделения: с концертами выступят оркестр штаба Тихоокеанского флота из Владивостока и оркестр суворовцев Московского военно музыкального училища.
В течение недели мероприятия пройдут на 13 площадках, включая парки «Динамо», им. Н. Н. Муравьёва Амурского, им. Ю. А. Гагарина, парковую зону Краевого цирка и Комсомольскую площадь. Кульминацией станут дефиле представления 28 мая на Площади Славы и в «Платинум Арене», а также марш парад 31 мая.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru