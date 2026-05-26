«Известия»: 85 операторов связи оштрафовали за отсутствие данных об IP-адресах

85 сотовых операторов были оштрафованы за непредставление данных об IP-адресах их пользователей. Об этом «Известиям» сообщили в Роскомнадзоре.
«Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона “О связи”», — говорится в сообщении.
Согласно приказу ведомства от 2025 года, сотовые операторы должны в течение суток сообщать об IP-адресах, о муниципалитете их использования, а также предоставлять идентификаторы технических средств борьбы с угрозами, через которые осуществляется пропуск трафика. При этом, как подчеркивает издание, по запросу Роскомнадзора данные необходимо направлять уже в течение часа.
По данным «Известий», в марте соответствующие уведомления от ведомства были направлены 1359 операторам связи. Представитель одного из операторов отметил, что компания в курсе данной рассылки и что все необходимые доработки на ее сетях уже проведены.
