Дома Волочаевского городка Хабаровска останутся без горячей воды на неделю

В Хабаровске в Волочаевском городке с 4 по 10 июня 2026 года пройдут плановые проверки состояния тепломагистрали от котельной «Волочаевская». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в период проведения работ горячую воду ограничат для потребителей ТМ-1 — блока 870 по улице Подгаева.
В пресс-службе АО «ДГК» рассказали, что гидравлические испытания важны для обеспечения надежной работы систем теплоснабжения города в предстоящий отопительный сезон. За время отключения коммунального ресурса начисления пересчитают автоматически.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о плановых проверках тепломагистралей зоны ТЭЦ-2. Без горячей воды до 29мая останутся жители сразу трех районов Хабаровска: Кировского, Индустриального и Центрального.