Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Назарово отсудила у предпринимателя 22 тысяч за не тот памятник

Цвет памятника оказался не тот, а конструкцию смонтировали не в том месте.

В Назарово предприниматель установил памятник не того цвета и в углу оградки — суд обязал переделать. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Жительница Назарово заключила договор с ИП на изготовление и установку памятника (плита, цветник, гравировка) за 22 500 рублей. В день подписания она внесла предоплату 10 000 рублей.

Когда женщина приехала на кладбище, её ждало разочарование: цвет памятника оказался не тот, а конструкцию смонтировали не на холме, как договаривались, а в углу оградки. Претензию предприниматель проигнорировал. Заказчица не стала расторгать договор, но попросила помощи у Роспотребнадзора.

Специалисты помогли составить иск. Суд обязал предпринимателя устранить недостатки, а женщину — доплатить оставшиеся 12 500 рублей. Кроме того, с предпринимателя взыскали в пользу потребителя более 22 000 рублей: 9 900 рублей неустойки, 5 000 рублей морального вреда и 7 450 рублей штрафа.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае заработала горячая линия для туристов.