Жительница Назарово отсудила у предпринимателя 22 тысяч за не тот памятник

Когда женщина приехала на кладбище, её ждало разочарование: цвет памятника оказался не тот, а конструкцию смонтировали не на холме, как договаривались, а в углу оградки. Претензию предприниматель проигнорировал. Заказчица не стала расторгать договор, но попросила помощи у Роспотребнадзора.