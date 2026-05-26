Жительница Назарово отсудила у предпринимателя 22 тысяч за не тот памятник

В Назарово предприниматель установил памятник не того цвета и в углу оградки — суд обязал переделать. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Жительница Назарово заключила договор с ИП на изготовление и установку памятника (плита, цветник, гравировка) за 22 500 рублей. В день подписания она внесла предоплату 10 000 рублей.
Когда женщина приехала на кладбище, её ждало разочарование: цвет памятника оказался не тот, а конструкцию смонтировали не на холме, как договаривались, а в углу оградки. Претензию предприниматель проигнорировал. Заказчица не стала расторгать договор, но попросила помощи у Роспотребнадзора.
Специалисты помогли составить иск. Суд обязал предпринимателя устранить недостатки, а женщину — доплатить оставшиеся 12 500 рублей. Кроме того, с предпринимателя взыскали в пользу потребителя более 22 000 рублей: 9 900 рублей неустойки, 5 000 рублей морального вреда и 7 450 рублей штрафа.
