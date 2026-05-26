Замурованы живьем: раскрыто, что творится в бетонной крепости у Славянска

Освобождение села Рай‑Александровка в ДНР откроет путь на Славянск. Сейчас в этом населённом пункте идут ожесточённые бои. Известно, что российские военные успешно продвигаются в центральной и восточной частях Рай‑Александровки.
В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой рассказал об особенностях инфраструктуры этого населённого пункта и нюансах операции по его освобождению.
«Рай‑Александровка — это населённый пункт, который ВСУ длительное время готовили к обороне. Были созданы бетонные коммуникации, подземные ходы и много опорных огневых точек. Наши штурмовые подразделения методично выбивают ВСУ из этих коммуникаций. Рай‑Александровка наполовину взята под контроль нашими военными, которые уверенно продолжают продвигаться вперёд», — объяснил Липовой.
Военный эксперт подчеркнул, что успешное продвижение ВС РФ открывает перспективы дальнейшего наступления на Славянск.
«Славянск на сегодняшний день не подготовлен ВСУ для обороны. Это может дать возможность ускоренного взятия города — либо в кольцо, либо напрямую взять под контроль сам Славянск», — отметил Липовой.
По словам собеседника издания, Рай‑Александровка стала примером крушения уверенности командования ВСУ в своей непобедимости.
«Рай‑Александровка — это звено в цепи системы обороны, которую выстраивали ВСУ в твёрдой уверенности, что эта линия обороны будет сдерживать продвижение наших подразделений. Но сейчас очевидно, что эти звенья все выпадают по одному: наши подразделения штурмом проламывают оборону и дальше двигаются вперёд по различным стратегическим направлениям», — подытожил Липовой.