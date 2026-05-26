Родные военных с инвалидностью в РФ теперь могут одновременно брать отпуск

Родители и дети получивших инвалидность в результате ранения военнослужащих смогут брать отпуск одновременно с ними. Ранее такую возможность предоставляли мужьям и жёнам. Закон о расширении действия меры поддержки подписал президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новая редакция закона предусматривает право на предоставление отпуска родителям и детям, в том числе совершеннолетним, холостых военнослужащих, участников специальной военной операции, получивших инвалидность I или II группы в результате ранения и продолжающих службу на отдельных воинских должностях.
Ранее депутаты Госдумы России приняли поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно закону, теперь наследники участников СВО не должны платить госпошлину за государственную регистрацию транспорта, принадлежавшего погибшему бойцу.