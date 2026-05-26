Superjob: подчиненные у строгих руководителей зарабатывают больше

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россияне, получающие ежемесячную зарплату от 150 тыс. рублей, чаще называют своих руководителей строгими, чем те, кто зарабатывает меньше. Это следует из исследования Superjob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Россияне с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц чаще называют своих управленцев строгими (29%), чем опрошенные, зарабатывающие меньше (22−25%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что только 25% граждан, зарабатывающих до 100 тыс. рублей, считают своих начальников требовательными. Среди россиян с зарплатами от 100 тыс. до 150 тыс. рублей — лишь 22%, следует из материала.
Сообщается, что доля строгих начальников сократилась до 31%, пять лет назад их было 35%. Причем о жесткости начальства чаще рассказывала молодежь до 35 лет, 35% называют своих руководителей авторитарными, говорится в исследовании.
Опрос проходил с 14 по 22 мая 2026 года, участие принимали 1 600 респондентов.