Депутат Георгиев: в Болгарии обсуждают снятие всех санкций с РФ

В Болгарии обсуждают шаги для восстановления отношений с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

В парламенте Болгарии обсуждаются инициативы о полном снятии санкций с России. Об этом сообщил местный парламентарий Ангел Георгиев.

Власти Болгарии также обсуждают шаги для восстановления отношений с Москвой.

«В болгарском парламенте есть предложения сделать именно это — снять все санкции с России… Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов», — сказал депутат.

По словам депутата, находящиеся в Болгарии самолеты МиГ-29 нуждаются в замене двигателей силами российских компаний.

По словам Георгиева, начальные встречи нового премьера Румена Радева были направлены «на усиление взаимодействия с евроатлантическими союзниками и правительствами», и в первую очередь — с немецкими.

Накануне Георгиев лично призвал отменить антироссийские ограничения и возобновить контакты с Москвой. По словам парламентария, в стране следует построить вторую АЭС в Белене с помощью российских компаний.

