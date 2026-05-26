В Хабаровске планируют внедрить ИИ-агенты для городских служб

В городе также планируют усилить работу по оснащению светофоров интеллектуальной транспортной системой. «Не обошло использование технологий искусственного интеллекта и транспортную сферу. В рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни” с 2025 года на дорогах Хабаровска внедряется интеллектуальная транспортная система. За прошедший год специальным оборудованием оснащены перекрестки Матвеевского шоссе от пересечения с улицей Трехгорной до остановки “Питомник”. В 2026 году планируется оснастить светофоры по улице Карла Маркса на участке от бизнес-центра “Бронко” до улицы Московской», — сообщили в администрации.