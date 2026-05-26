В Хабаровске планируют внедрить ИИ-агенты для городских служб

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта планируют внедрить в работу городских служб в Хабаровске. Об этом сообщили ТАСС в мэрии.
«Внедрение искусственного интеллекта в жизнь города не обязательно связано с реализацией крупных и ресурсоемких проектов. Современные ИИ-решения могут быть гибкими, масштабируемыми и доступными даже для небольших муниципалитетов или отдельных городских служб. Мы работаем в этом направлении, тестируя различные решения в области ИИ-агентов, создавая чат-боты собственными силами», — проинформировали в администрации.
Там пояснили, что цифровые помощники на базе ИИ-агентов возьмут на себя рутинные задачи, такие как консультирование, протоколирование мероприятий, сортировка корреспонденции, освобождая время специалистов для более сложной работы.
«Эффективным решением показала себя и сервисная модель внедрения технологий искусственного интеллекта. В отличие от масштабных инфраструктурных проектов, сервисный подход позволяет использовать ИИ в формате услуги, что существенно снижает затраты, сохраняя качество полученного результата», — отметили в администрации. В качестве примера привели оценку состояния дорожного полотна с применением технологии компьютерного зрения в городе. Транспортные средства оснащались специальным оборудованием, которое фиксировало все отклонения в состоянии дорожного полотна и прилегающей территории по ходу следования автомобилей. Полученные данные, включая координаты и фото, в том числе использовались для составления плана ремонтных работ.
ИИ поможет бороться с заторами в городе.
В городе также планируют усилить работу по оснащению светофоров интеллектуальной транспортной системой. «Не обошло использование технологий искусственного интеллекта и транспортную сферу. В рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни” с 2025 года на дорогах Хабаровска внедряется интеллектуальная транспортная система. За прошедший год специальным оборудованием оснащены перекрестки Матвеевского шоссе от пересечения с улицей Трехгорной до остановки “Питомник”. В 2026 году планируется оснастить светофоры по улице Карла Маркса на участке от бизнес-центра “Бронко” до улицы Московской», — сообщили в администрации.
Интеллектуальная транспортная система в реальном времени анализирует огромные массивы данных о транспортном потоке, поступающие с камер видеонаблюдения. Это позволяет не только оперативно реагировать на текущие события, но и прогнозировать развитие дорожной ситуации, формируя рекомендации по настройкам светофоров для предотвращения заторов.
«В перспективе темпы оснащения улично-дорожной сети оборудованием интеллектуальной транспортной системой планируем только наращивать, снижая тем самым количество заторов и делая поездки более комфортными для горожан и гостей города», — подчеркнули в мэрии.
Ранее глава города Сергей Кравчук сообщал ТАСС, что с помощью технологий искусственного интеллекта в Хабаровске планируют выявлять опасные сосульки, граффити на фасадах и переполненные урны. В городе на основе системы видеонаблюдения уже развернуто интеллектуальное распознавание лиц, способное искать нарушителей. С 2026 года местные правоохранительные ведомства планируют использовать ее для оперативных мероприятий. В проработке также вопрос внедрения ситуационной видеоаналитики, позволяющей отслеживать девиантное поведение, фиксировать оставленные вещи и несанкционированные массовые мероприятия.