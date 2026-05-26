«Последний звонок — 2026» прозвенел в школах Хабаровского края

Последние звонки будут звучать сегодня, 26 мая, в школах страны. Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в своем видеопоздравлении по случаю праздника, в этом году учебные заведения нашей страны оканчивают более 660 тысяч выпускников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Дорогие выпускники! Впереди у вас ответственная пора — экзамены, выбор дальнейшего пути, новые решения и большие возможности. Сохраняйте уверенность в себе, не бойтесь мечтать, стремитесь к новым вершинам и смело принимайте вызовы времени. Желаю вам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. В добрый путь! — обратился с торжественной речью глава ведомства.
Ученики школ Хабаровского края — одни из первых, кто сегодня услышал последний школьный звонок. Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, в этом году со школой прощаются 14529 выпускников 9 классов и 5051 выпускник 11 классов.
В краевой столице в новую взрослую жизнь школы провожают 2655 выпускников.
Напомним, провести последние звонки 26 мая рекомендовало Минпросвещения России с учетом строгого соблюдения во время проведения торжеств и во время подготовки к ним все требования безопасности. Датой проведения выпускных вечеров для школьников назначено 27 июня.