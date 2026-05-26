В Хабаровском крае случилось 4 ДТП, из них 8 пострадавших

25 мая 2026 года на территории Хабаровского края произошло 4 дорожно транспортных происшествия. В результате аварий травмы получили 8 человек. Среди типов ДТП отмечены столкновение, опрокидывание, наезд на пользователя СИМ и съезд с дороги с четырьмя пострадавшими. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Кроме того, за сутки инспекторы зафиксировали 386 нарушений ПДД. В их числе 18 случаев вождения в нетрезвом виде (7 — в г. Хабаровске), 41 факт непропуска пешеходов (11 — в г. Хабаровске), 24 случая нарушения правил перехода пешеходами (13 — в г. Хабаровске) и 31 эпизод управления без прав (11 — в г. Хабаровске).
