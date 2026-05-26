МЧС: угроза подтопления сел возникла в Дагестане из-за поднятия воды в реке

Уровень воды реки Акташ в Хасавюртовском районе Дагестана превысил опасную отметку.

Источник: Аргументы и факты

В Хасавюртовском районе Дагестана зафиксирован рост уровня воды в реке Акташ выше установленной опасной отметки, что создает риск подтопления прибрежных населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, расход воды в реке достиг 270 кубометров в секунду при критическом уровне 250, что свидетельствует о неблагоприятной гидрологической ситуации. Параллельно в регионе продолжается мониторинг состояния реки Терек, где показатели пока остаются ниже опасных значений, но также находятся под наблюдением специалистов.

К контролю за ситуацией подключены экстренные службы и специалисты природоохранных структур, которые ведут круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Особое внимание уделяется населенным пунктам, расположенным в зоне возможного риска, а принимаемые меры направлены на предотвращение заторов и минимизацию последствий возможного подъема воды.

Ранее в чеченском селе Агишты размыло дамбу, из-за риска подтопления эвакуировали 20 семей.

