Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Уфы разрешила купаться на девяти пляжах

Администрация Уфы выбрала девять пляжей, на которых будет организован летний купальный сезон.

Купаться разрешено на пляжах «Солнечный», «Водник» и «Ак-Яр Затон» на берегу реки Белой, пляжах «Песчаный», «Берег Солнца» и «Сипайловское Сочи» в акватории реки Уфы, а также на пляже «Красивая поляна» на Красивом озере в Деме, пляже «Гольфстрим» на берегу Теплого озера в Инорсе и пляже «Кашкадан» на одноименном озере в Сипайлово.

Купальные зоны будут действовать с 1 июня по 31 августа. Подготовку пляжей к открытию должны взять на себя районные администрации.

Кроме того, муниципальные власти с учетом опыта прошлых лет должны будут уточнить места несанкционированного купания и места, наиболее опасные для такого вида отдыха. Планируется увеличить число специальных стендов и аншлагов с надписями о запрете купания (в том числе на английском языке). Баннеры будут содержать данные о количестве утонувших и информацию о ближайших официальных пляжах.

Обеспечивать безопасность купания уфимцев будет управление гражданской защиты Уфы, которое на лето примет дополнительных 47 спасателей.